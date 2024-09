Après les films, Amazon Prime Video va proposer la location et l’achat de séries

Beaucoup de personnes connaissent Prime Video comme le service de streaming d’Amazon. C’est un concurrent de Netflix, Disney+ et d’autres plateformes. Mais il y a une particularité : il est possible d’acheter et de louer des films, en plus de regarder des programmes inclus dans l’abonnement Amazon Prime. Cela va maintenant s’étendre aux séries.

Lors de son événement Prime Video Presents France 2024 à Paris, Amazon a annoncé que les utilisateurs pourront acheter ou louer des séries d’ici la fin de l’année. La plateforme n’a pas encore communiqué une date précise tout comme elle n’a rien dit sur les prix qui seront appliqués.

En ce qui concerne les films, les prix peuvent varier selon le type de contenu, le fait que ce soit une nouveauté ou non, et d’autres facteurs. Par exemple, le film Un p’tit truc en plus qui a été un gros succès au box-office en France est disponible au prix de 4,99€ pour une location ou 9,99€ pour un achat. La location est disponible pendant 30 jours. Vous avez 48 heures pour regarder le programme une fois que vous avez lancé la lecture. Avec l’achat, vous pouvez voir et revoir un programme autant de fois que vous le souhaitez sans limite de durée.

Certaines plateformes proposent déjà l’achat de séries, c’est notamment le cas d’iTunes/Apple TV. Avec le support prochain du côté d’Amazon Prime Video, ce sera l’occasion d’avoir un peu plus de concurrence et (potentiellement) de meilleurs tarifs.