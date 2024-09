Supergirl : on connait le nom de l’acteur qui jouera le méchant du film

La révolution du DCU est en marche sous la houlette de James Gunn, et commence déjà par une refonte profonde du cast auquel nous étions habitués depuis des années. Le prochain Superman ne sera pas joué par Henry Cavill (David Corenswet reprend le rôle), et Batman a déjà été récupéré par l’étonnant Robert Pattinson . Quant à Supergirl, un personnage jusqu’ici uniquement développé au travers de (mauvaises) séries, le choix de Millie Alcock semble encore plus radical. Fascinante dans la première saison de House of The Dragon et aussi très éloignée des critères de beauté habituels qui collent à l’image publique de Supergirl (qui a tout de la blonde californienne dans le Comics), Alcock pourrait bien dynamiter (dans le bon sens du terme) la franchise pour lui donner un aspect totalement neuf.

On connait aussi désormais le nom de l’antagoniste de Supergirl : si l’on en croit Variety, l’acteur belge Matthias Schoenaerts serait en phase de négociation avancée pour le rôle du super-méchant du film Supergirl. Si le nom de ce super-méchant n’a pas encore fuité, il semble toutefois que l’acteur doive incarner Krem (ou Krem des Collines Jaunes), un guerrier impitoyable muni d’un arc et d’une épée. Ce dernier a tué le père de la jeune alien Ruthye Marye Knoll, une amie très proche de Supergirl. De quoi donner des idées de vengeance aux deux femmes ?

Pressenti pour jouer le rôle de Batman il y a une dizaine d’années, Matthias Schoenaerts reviendrait donc par la grande porte dans ce DCU « new generation ». Les premiers tours de manivelle de Supergirl : Woman of Tomorrow sont prévus pour le mois d’octobre, la sortie du film étant fixée au mois de juin… 2026.