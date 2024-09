Starcraft : Remastered arrive sur le PC Game Pass

C’était l’une des rares surprises du petit showcase de Xbox au TGS (Tokyo Game Show) : StarCraft : Remastered et StarCraft II : Campaign Collection seront disponibles sur PC Game Pass à partir du 5 novembre prochain ! Bien que les modes multijoueurs des deux jeux soient déjà gratuits sur PC, cet ajout donnera aux abonnés de Game Pass l’accès aux campagnes solo du jeu. La StarCraft II : Campaign Collection comprend plus de 70 missions issues de diverses extensions, telles que Wings of Liberty et Heart of the Swarm. StarCraft : Remastered apporte quant à lui des améliorations modernes au jeu original, notamment des visuels en 4K, un audio amélioré et des classements mis à jour, de quoi donner un bon coup de Ripolin au RTS iconique de 1998.

A noter que StarCraft : Remastered et StarCraft II continuent d’avoir des communautés multijoueurs actives et maintiennent une forte présence dans le gaming compétitif. StarCraft II, sorti en 2010, est notamment reconnu pour avoir contribué à l’essor du streaming en direct et reste particulièrement populaire dans le milieu de l’eSport. Au delà de ces belles annonces sur Starcraft, Xbox a également annoncé une collaboration Overwatch 2 pour des skins de l’anime My Hero Academia, (qui seront disponibles du 17 au 30 octobre).