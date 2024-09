Pour la première fois, des chercheurs parviennent à capturer l’activité cérébrale… d’un chat

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université de Montréal (Canada) a permis pour la toute première fois de capturer l’activité cérébrale des chats, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles méthodes pour évaluer et traiter la douleur chronique chez ces animaux. Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont conçu des bonnets en laine équipés d’électrodes afin d’enregistrer des électroencéphalogrammes (EEG) sur des chats éveillés. Cette avancée pourrait être particulièrement utile pour traiter des problèmes de santé comme l’arthrose, qui affecte environ un quart des chats (surtout lorsque ces derniers vieillissent). Les EEG pourraient in fine aider à mieux comprendre la douleur et à développer de nouveaux traitements tels que l’aromathérapie ou la luminothérapie.

Les tests effectués jusqu’à présent sur des chats sédatés n’offraient pas une vue précise de leur activité cérébrale face à la douleur. Grâce aux bonnets crochetés qui maintiennent fermement les électrodes, les chercheurs ont pu obtenir des données cette fois fiables, et ce malgré les mouvements des chats souffrant d’arthrose. Ces tests non invasifs montrent comment les réponses neuronales des chats réagissent à la douleur, ce qui permettra aussi d’évaluer l’efficacité des traitements de manière beaucoup plus précise. Cette méthode pourrait en outre être réutilisée dans des futures recherches afin d’explorer d’autres formes de douleur chronique chez les félins.