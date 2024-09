X : les suspensions de comptes ont plus que triplé par rapport à 2022

X vient de publier son premier rapport détaillé de « transparence », rapport qui livre des chiffres détaillés concernant la modération de contenus sur la plateforme depuis sa prise de contrôle par Elon Musk. De quoi fournir des informations susceptibles de répondre aux inquiétudes des annonceurs relatives à l’augmentation de la toxicité sur X ? Cela dépendra sans doute de la façon de lire les chiffres. Le rapport, qui couvre le premier semestre 2024, révèle une augmentation plus que significative des suspensions de comptes : près de 5,3 millions de comptes ont ainsi été suspendus sur la période concernée, soit plus du triple par rapport à la même période de 2022. X signale en outre que plus de 10,6 millions de publications ont été supprimées ou étiquetées pour violation de ses règles, les conduites haineuses représentant tout de même près de la moitié des infractions, suivies par les contenus abusifs et violents.



Cette modération plus active signifie aussi, et le rapport le souligne, que les contenus nuisibles sur X sont en augmentation continue depuis l’acquisition de Musk, ce qui renforcera sans doute la détermination des annonceurs et des associations de droits civiques. X a beau indiquer que les contenus enfreignant ses règles représentent moins de 1 % du total des publications, la très forte augmentation des suspensions reflète clairement une augmentation significative des posts toxiques ou illégaux par rapport aux dernières données de Twitter rendues public 2021.

Le rapport indique également que X a reçu 18 737 demandes gouvernementales d’informations sur les utilisateurs (principalement de l’UE), et 72 703 demandes de suppression de contenu, le Japon et la Turquie étant à l’origine de la plupart des demandes.