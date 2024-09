Ear (open) : Nothing annonce ses écouteurs ouverts

Nothing annonce une nouvelle paire d’écouteurs sans fil qui a pour nom Ear (open). Il s’agit d’écouteurs ouverts, comme leur nom l’indique, qui font le tour de l’oreille.

Présentation des Nothing Ear (open)

Les Nothing Ear (open) ont des haut-parleurs de 14,2 mm à un endroit où vous pouvez les entendre sans que les sons extérieurs ne soient bloqués. L’idée est de vous aider à rester conscient de votre environnement sans manquer votre musique, vos podcasts ou toute autre chose que vous écoutez en continu.

Les écouteurs fonctionnent comme le reste de la gamme de produits audio de Nothing, se connectant aux smartphones Android ou iOS et offrant un profil sonore équilibré. L’application Nothing X peut être utilisée pour régler l’égaliseur, avec la prise en charge d’un égaliseur personnalisé complet comme sur les Nothing Ear classiques. La marque indique qu’un algorithme d’amélioration des basses est automatiquement appliqué pour aider à renforcer les basses fréquences, ce qui est souvent le cas avec les écouteurs ouverts. Les écouteurs utilisent également un Sound Seal System pour minimiser les fuites sonores vers les personnes à proximité, tout en offrant un son immersif.

Au niveau de l’autonomie, Nothing parle de 8 heures avec une charge complète et 30 heures avec le boîtier de charge. Celui-ci peut se charger grâce au port USB-C, mais il n’y a pas le support pour la charge sans fil. D’autre part, il n’y a pas le support pour la réduction active de bruit.

Il y a également une fonctionnalité supplémentaire pour ceux qui connectent les Ear (open) avec un smartphone de Nothing. Ils pourront profiter d’une intégration de ChatGPT

Il est également possible de contrôler par pincement la lecture/pause, le saut de chanson, le fait d’accepter ou refuser un appel et le réglage du volume.

Les Nothing Ear (open) sont disponibles dès maintenant en précommande au prix de 149 euros. Les premières livraisons auront lieu début octobre.