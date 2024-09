Ses Galaxy Buds FE explosent et entrainent une perte auditive permanente

Il s’agit sans doute du plus grave incident relatif à un écouteur de marque Samsung : un utilisateur turc affirme en effet avoir subi une perte auditive permanente après l’explosion de ses Galaxy Buds FE. Malgré la gravité de l’incident, Samsung s’est pour l’instant limité à offrir une paire d’écouteurs de remplacement. Pour ne rien arranger, le service technique de l’entreprise n’a pas pu identifier la cause de l’explosion, ce qui soulève évidemment de nombreuses inquiétudes concernant la possibilité qu’un tel problème puisse se produire à nouveau. Au vu des dommages corporels subis, il n’est pas certain que l’affaire doive en rester là…

L’utilisateur concerné a exprimé sa grande frustration concernant la gestion de la situation par Samsung, estimant assez logiquement que le fait d’offrir nouveaux écouteurs était une réponse insuffisante à la situation. Il est vrai que la firme sud coréenne aurait pu proposer de payer l’appareil auditif qui sera peut-être nécessaire. L’incident a été partagé sur le forum de Samsung Turquie, et la majorité des messages visent à inciter Samsung à tout faire pour éviter une situation similaire à la catastrophe du Galaxy Note 7.

Face à l’attitude du géant de l’électronique, notre infortuné utilisateur prévoit désormais de déposer une plainte officielle contre Samsung, soulignant la nécessité pour l’entreprise de mener des tests de contrôle qualité plus rigoureux afin de prévenir de futurs incidents de cette nature.