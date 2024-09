X : les utilisateurs pourront bientôt voir les publications de ceux qui les ont bloqués

La fonctionnalité de « blocage » sur X (anciennement Twitter) va subir un changement majeur. Elon Musk vient en effet d’annoncer sur son compte X que désormais, les utilisateurs pourront voir les publications des comptes qui les ont bloqués. Évidemment, ces derniers ne pourront toujours pas interagir avec les comptes bloquants. A noter que les utilisateurs pouvaient déjà contourner le blocage en utilisant un second compte non bloqué. Selon une source de X, cette modification viserait à corriger cette faille tout en limitant les interactions entre les utilisateurs bloqués et ceux qui bloquent.

High time this happened. The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post. — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024

Musk s’est toujours opposé à la fonctionnalité de blocage sur X, affirmant que cete dernière n’avait aucun sens et suggérant même qu’elle devrait être supprimée (à l’exception des messages directs). X avait annoncé au mois de mai de cette année que la modification de la fonction blocage serait déployée un peu plus tard en 2024, tout en expliquant que les utilisateurs bloqués pourraient ainsi « identifier et signaler » tout contenu nuisible auquel ils n’avaient pas pu accéder auparavant (et de constater que X se soucie des contenus nuisibles quand ça l’arrange, sachant que nombre de comptes bloqués le sont AUSSI justement parce qu’ils sont considérés comme nuisibles). La modification de la fonction de blocage n’a pas encore de date de déploiement, mais l’annonce publique faite par Musk semble indiquer que la mise à jour est imminente.