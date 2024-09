Telegram va désormais fournir les adresses IP et numéros de téléphone de ses utilisateurs aux autorités

Telegram change sa politique et va désormais communiquer les adresses IP et numéros de téléphone de ses utilisateurs si les autorités compétentes les réclament. Pavel Durov, le patron de la messagerie, a annoncé la nouvelle et il y a également eu un changement au niveau de la politique de confidentialité.

Changement de politique chez Telegram

Dans un message sur son compte Telegram, Pavel Durov indique :

Afin de dissuader les criminels d’abuser de la recherche de Telegram, nous avons mis à jour nos conditions d’utilisation et notre politique de confidentialité, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes dans le monde entier. Nous avons précisé que les adresses IP et les numéros de téléphone de ceux qui enfreignent nos règles peuvent être divulgués aux autorités compétentes en réponse à des demandes légales valables.

En ce qui concerne la nouvelle politique de confidentialité, on peut lire :

Si Telegram reçoit une ordonnance valide des autorités judiciaires compétentes confirmant que vous êtes suspecté dans une affaire impliquant des activités criminelles qui violent les conditions d’utilisation de Telegram, nous procéderons à une analyse juridique de la demande et pourrons divulguer votre adresse IP et votre numéro de téléphone aux autorités compétentes.

Il s’agit de la dernière modification en date apportée par Telegram à la suite de l’arrestation, le mois dernier, de Pavel Durov, que les autorités françaises ont accusé d’avoir favorisé des activités illégales sur la plateforme.

Outre la modification de la politique de confidentialité de Telegram, Pavel Durov indique que les modérateurs utilisent l’IA pour identifier et supprimer les contenus problématiques de la fonction de recherche de la messagerie. Au début du mois, Telegram a modifié son discours concernant la modération des discussions privées. Le service a également désactivé la fonction « Personnes à proximité », utilisée à mauvais escient, et a mis en pause les téléchargements de médias sur son outil de blog anonyme, Telegraph.