Tomb Raider : La légende de Lara Croft : toutes les infos sur la série animée Netflix (+ trailer)

Après le teaser et la date de sortie, il était sans doute temps d’en montrer plus : au delà d’un premier trailer franchement convaincant, Netflix continue de livrer de l’info toute fraiche sur sa série Tomb Raider : La légende de Lara Croft (suite de la trilogie Tomb Raider : Definitive Survivor.). Produite par Powerhouse Animation (Castlevania, Les Maîtres de l’Univers), supervisée par Crystal Dynamics (qui a développé plusieurs jeux de la franchise) et scénarisée par Tasha Huo, Tomb Raider : La légende de Lara Croft s’annonce comme une série qui ne se contentera pas d’être la énième adaptation d’une franchise célèbre. Le cast démontre d’ailleurs tout le sérieux apporté au projet : Hayley Atwell (qui joue l’agent Carter chez Marvel) prêtera sa voix à la fougueuse archéologue, tandis qu’Allan Maldonado, Earl Baylon et Richard Armitage complètent le casting.



Le premier trailer est évidemment rempli de séquences explosives. On y apprend aussi que le Manoir Croft recèle de lourds secrets, qui attisent la convoitise de personnes (très) mal intentionnées. Lara Croft n’a pas fini de d’explorer le monde et ses dangers : Prime Video et Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) sont à la production d’une série live-action autour de l’héroïne. Pour Tomb Raider : la légende de Lara Croft, c’est bientôt l’heure de faire les comptes puisque la série sera disponible le 10 octobre prochain sur Netflix.