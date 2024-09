Thunderbolts* : première bande-annonce pour le nouveau film Marvel

Marvel vient de mettre en ligne la première bande-annonce pour Thunderbolts*, son nouveau film. Il regroupe une équipe irrévérencieuse mettant en scène Yelena Belova (Florence Pugh), une assassin dépressive, aux côtés de la bande de marginaux la moins attendue du MCU.

Le film est aussi l’occasion de retrouver à l’écran les personnages du MCU : Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen) et Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), en plus de quelques nouveaux visages. Le film est réalisé par Jake Schreier et produit par Kevin Feige. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez et Scarlett Johansson font office de producteurs exécutifs.

Tout au long de la bande-annonce, nous voyons cette équipe d’anti-héros prendre forme, avec John Walker, Ava Starr/Ghost et Antonia Dreykov/Taskmaster essayant de comprendre ce qui leur arrive alors même qu’ils se battent les uns contre les autres. Bucky Barns, et d’après la bande-annonce, va affronter les Thunderbolts avant de devenir leur chef de facto.

À un moment donné, nous voyons Valentina Allegra de Fontaine, qui est responsable des Thunderbolts. Mais le clou du spectacle est la première apparition du Bob (joué par Lewis Pullman), alias Sentry, qui semble déconcerté lorsque le reste de l’équipe débarque à l’improviste.

Thunderbolts* sortira au cinéma le 30 avril 2025.