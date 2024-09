Microsoft lance une application Windows sur Mac, iOS et Android

Microsoft propose au téléchargement une nouvelle application qui a pour nom « Windows App » et qui est disponible sur iOS, iPadOS, les navigateurs Web, Android et… les PC Windows. Elle vient remplacer l’application Microsoft Remote Desktop selon les supports.

La Windows App est disponible

L’application Windows est un espace pour streamer une copie du système d’exploitation de Microsoft à partir de diverses sources, notamment Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, etc.

Cette nouvelle application unifiée est en test depuis près d’un an et comprend un écran d’accueil personnalisable, la prise en charge de plusieurs moniteurs et la redirection USB afin que vous puissiez utiliser des périphériques locaux tels que des webcams, des périphériques de stockage et des imprimantes comme s’ils étaient branchés directement sur un PC dans le cloud.

« Les administrateurs informatiques bénéficient d’une sécurité renforcée et d’une gestion rationalisée, tandis que les utilisateurs finaux peuvent adapter leur expérience à leurs flux de travail personnels », explique Microsoft. « Gérer et accéder à plusieurs services Windows, y compris les PC dans le cloud, les bureaux virtuels et les PC locaux, à partir d’une interface unique et rationalisée ».

Une fois que vous êtes connecté, l’application Windows peut s’avérer utile si vous ne souhaitez pas transporter votre PC professionnel à la maison. Avec l’application Windows sur votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez vous connecter à votre espace de travail et accéder aux fichiers, aux programmes et à bien d’autres choses encore. Cette application pourrait également être utile lors de vos déplacements.

Le nom Windows App, bien qu’il puisse prêter à confusion, tente de résumer l’objectif de l’application : il s’agit d’un moyen unifié d’accéder à vos propres PC Windows dont l’accès au bureau à distance est activé, aux systèmes Windows 365 et Microsoft Dev Box hébergés dans le cloud, ainsi qu’aux applications individuelles hébergées à distance qui ont été proposées par votre entreprise ou votre école.