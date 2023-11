Microsoft dévoile une application pour utiliser un PC Windows sur le cloud avec tous les appareils

Microsoft présente Windows App, une nouvelle application pour iOS, Windows et le Web qui permet d’accéder à un PC Windows disponible sur le cloud. Il est ainsi possible de faire du cloud computing un peu partout.

Windows App est une passerelle vers Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box, Remote Desktop Services et les PC distants, vous connectant aux appareils et applications Windows. Il est possible d’utiliser l’application sur de nombreux types d’appareils, tels que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones et par le biais d’un navigateur Web. L’intérêt de la version Web est de pouvoir se connecter sur un PC à distance sans installer le moindre programme au préalable.

À l’heure actuelle, toutes les offres de Microsoft en matière de PC dans le cloud sont destinées aux entreprises et le grand public n’a pas la possibilité de prendre un abonnement pour avoir un PC Windows à distance. Cependant, on se doute bien que Microsoft souhaite positionner Windows dans le cloud en tant que produit grand public à un moment donné.

L’application Windows App débarque en premier sur iOS, Windows et le Web. Elle est disponible en tant qu’aperçu (preview). On notera une plateforme absente : Android. Mais que les utilisateurs d’Android se rassurent : Microsoft a fait une démonstration avec une tablette Android lors de sa conférence Ignite. Il faut maintenant attendre pour la prise en charge du système d’exploitation de Google.