Cyberpunk 2077 : Netflix annonce un nouveau spin-off en collaboration avec CD Projekt RED

Après l’excellente série animée Cyberpunk Edgerunners, Netflix annonce rempiler avec l’univers créé par CD Projekt RED. La marque au N rouge a profité de la Geeked Week pour officialiser un projet de spin-off de Cyberpunk 2077, sans préciser s’il s’agirait d’un animé ou d’une série live-action (l’anime semble plus probable). L’autre grande nouvelle, c’est que ce projet de série est réalisé en collaboration avec le studio polonais CD Projekt RED. Voilà qui relance forcément l’intérêt pour ce lore foisonnant, et alors même que le jeu Cyberpunk 2077 2 est entré en production (n’espérez pas de nouveaux contenus pour Cyberpunk 2077 premier du nom). Pour rappel, le jeu Cyberpunk 2077 a largement dépassé les 20 millions de ventes, et ce malgré un lancement passablement chaotique en 2022 sur les consoles PS4 et Xbox One.



Les amateurs d’univers de S.F à la Blade Runner ont donc de quoi fantasmer, mais évidemment, il va falloir se montrer patient. Netflix promet de fournir des détails supplémentaires sur son spin-off dans un avenir proche, ce qui semble indiquer qu’on en n’est encore qu’au tout début du projet.