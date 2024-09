Redmi Note 14 Pro : de beaux rendus officiels d’un flagship très attendu

Xiaomi serait passé devant Apple sur le mois d’août concernant les ventes de smartphones, une place d’honneur très temporaire puisque évidemment les nouveaux iPhone 16/16 Pro permettront à la firme de Cupertino de repasser largement en tête. Le fabricant chinois a tout de même un atout dans sa manche pour cette rentrée, le Redmi Note 14 Pro, annoncé comme un monstre de puissance et de spécifications de pointe.

Le mobile est attendu avec une puce Snapdragon de dernière génération, la certification IP68, et un énorme bloc photo à 3 capteurs dont un capteur principal de 50 mégapixels. Les rendus officiels viennent de tomber à quelques encablures seulement d’une présentation an bon et dû forme et il sera bien difficile d’afficher une préférence : il y a donc le coloris « Phantom Green », le « Twilight Purple » et ses dégradés, et le « Mirror Porcelain White » à l’allure « glossy ». A noter qu’en même temps que ce modèle premium, Xiaomi devrait présenter aussi en détails un smartphone se pliant en trois parties. Attention, le fabricant chinois est en pleine forme et compte bien revenir dans la course aux premières places !