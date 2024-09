Black Mirror : on connait le casting intégral de la saison 7, et c’est du lourd (Paul Giamatti, Peter Capaldi, etc.)

Les informations sur la 7ème saison de Black Mirror sont encore maigres, mais Netflix a eu au moins l’obligeance de fournir la liste de l’intégralité du casting, et c’ets peu dire qu’il y a du beau monde au menu avec les présences notables de Awkwafina (Shang-Shi), Peter Capaldi (Dr Who), Paul Giamatti (Billion, Sideways), Issa Rae (Barbie) ou bien encore Rashida Jones (Parks and Recreation).

La liste complète :

Awkwafina

Milanka Brooks

Peter Capaldi

Emma Corrin

Patsy Ferran

Paul Giamatti

Lewis Gribben

Osy Ikhile

Rashida Jones

Siena Kelly

Billy Magnussen

Rosy McEwen

Cristin Milioti

Chris O’Dowd

Issa Rae

Paul G. Raymond

Tracee Ellis Ross

Jimmi Simpson

Harriet Walter

On ne sait malheureusement rien d’autre sur cette anthologie dystopique qui sera diffusée sur Netflix dans le courant de l’année 2025. Espérons tout de même que la série retrouvera la tonalité « dark » des deux premières saisons, et qu’elle saura surtout nous montrer des dystopies qui ne soient pas une version romancée de ce que l’on vit déjà au quotidien. Des thèmes comme l’omniprésence des réseau sociaux, la consumérisation du corps via Tinder et consorts, la télésurveillance hyper sécuritaire ou l’émergence des IA, rien de tout cela n’est vraiment une projection futuriste aujourd’hui (il s’agit de notre réel), et pourtant ces thématiques étaient au cœur de plusieurs épisodes des saisons précédentes. Un peu plus d’imagination que diable !