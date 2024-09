5G+ Home : Orange lance la 5G SA, mais pas comme Free Mobile

Orange semble avoir été pris de court par l’annonce de Free Mobile sur la disponibilité de la 5G SA (Standalone Access). L’opérateur historique annonce quelques heures plus tard la 5G+ Home, mais l’offre n’est pas tout à fait la même.

Dans le cas de Free Mobile, il s’agit de proposer la 5G SA sur l’ensemble de son réseau mobile. Il s’agit de la « vraie » 5G, puisque toute l’infrastructure se repose sur la nouvelle technologie. En comparaison, la 5G standard proposée jusqu’à présent chez les différents opérateurs s’appuyait en partie sur de la 4G. Le nouveau système permet d’avoir de meilleurs débits et une latence réduite.

Orange répond donc à Free Mobile et annonce une offre 5G+ Home. Dans son communiqué, l’opérateur dit qu’il a déjà exploité la 5G SA à l’occasion des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il ajoute :

Après l’usage massif de la 5G+ pendant les Jeux olympiques, Orange lancera une nouvelle offre « 5G+ Home » le 10 octobre. L’offre 5G+ Home rendra l’expérience Internet à la maison plus fluide et plus performante que ce soit pour partager, en simultané, la connexion avec toute la famille, regarder la TV ou jouer en ligne.

Cette offre, basée sur la nouvelle technologie 5G SA, est rendue possible grâce au réseau 5G d’Orange. La 5G+ s’appuiera ainsi sur le plus grand réseau 5G en 3,5 GHz de France, soit 10 401 sites opérationnels, Orange ayant fait le choix, dès le lancement de la 5G, d’investir massivement dans le 3,5 GHz pour répondre à l’exigence des nouveaux usages. La 5G d’Orange, qui couvre désormais 70% de la population métropolitaine, est un élément majeur de la qualité de service globale du réseau mobile n°1 d’Orange.