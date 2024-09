Sur juillet, les ventes de Cybertrucks ont dépassé celles de tous les autres pick-up/camions électriques

Malgré un design controversé et un Elon Musk pour le moins « polarisant », le Cybertruck s’avère extrêmement populaire : les immatriculations du véhicule sur le mois de juillet seraient presque équivalentes à celles de tous les autres pick-ups et camions électriques combinés ! Si l’on en croit les données de S&P Global Mobility, Tesla aurait ainsi livré 5 175 Cybertrucks en juillet, comparé aux 5 546 immatriculations de Pick-ups/camions électriques non-Tesla comme le Ford F-150 Lightning et le Rivian R1T.. Les ventes globales de véhicules Tesla ont également augmenté en juillet, en partie stimulées par la forte demande pour le Cybertruck.

Un bémol dans ces gros chiffres : bien que Tesla continue de dominer le marché des véhicules électriques, sa part de marché a légèrement diminué, passant de 56 % à 48 % à mesure que la concurrence (principalement chinoise) s’intensifie. Malgré la demande toujours importante, Tesla doit déjà gérer un important carnet de commandes, soit 2 millions de précommandes pour le Cybertruck (qui est désormais vendu à près de 100 000 dollars). L’entreprise a également livré globalement moins de véhicules pour le deuxième trimestre consécutif (Q1 et Q2, avant juillet donc), un recul marqué par un ralentissement des ventes des modèles 3 et Y (dont la refonte est attendue).