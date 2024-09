Switch 2 : des images et des caractéristiques de la console de Nintendo fuitent

Nintendo n’a pas encore officialisé la Switch 2, mais des images de la console ont leaké, tout comme les caractéristiques techniques. Les images concernent celles utilisées dans les usines.

Grosse fuite pour la Nintendo Switch 2

Comme on peut le voir, les images suggèrent que la Switch 2 ressemblera beaucoup à la console existante de Nintendo, avec un design plus que similaire et les mêmes boutons. On retrouve toujours ce format portable avec un écran au centre, un Joy-Con à gauche et un Joy-Con à droite. À l’arrière, chaque Joy-Con dispose de deux boutons, là encore comme les modèles existants.

A summary of today's alleged Switch 2 images 'leak'. (1/3) pic.twitter.com/Z4rfSGz4WQ — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 18, 2024

Les images proviennent d’un réseau social chinois et ont été relayées sur Reddit. Il y a également une fuite des caractéristiques techniques de la console :

HGU1100 : console de jeu elle-même

HGU1110 : manette Joy-Con gauche

HGU1120 : manette Joy-Con droite

HGU1130 : station d’accueil

SoCl (CPU + GPU) : GMLX30-R-A1

Mémoire (RAM) : MT62F768M64D4EK-026 (6GX2 double canal, LPDDR5X, 7500 MT/s)

Stockage (mémoire flash) : THGJFGT1E45BAILHW0 (256 Go, UFS 3.1, fabriqué par Kaixia, 2100 Mo/s)

Puce audio : Ruiwu ALC5658-CG

Lecteur NFC : NXP IPN7160B1HN

Micro intégré : CMB-MIC-X7

Deux ventilateurs de refroidissement, modèle BSM0405HPJH9 et BSM0505HPJQC (dissipateur thermique en cuivre).

La conversion du signal vidéo (DisplayPort vers HDMI) doit être un modèle de puce ; la puce Ruixian RTD2175N doit correspondre à une puce (support HDMI 2.1)

Puce réseau : Ruiming RTL8153B-VB-CG et puce Gigabit Ethernet (la base dispose d’une interface de câble réseau)

Puce de microcontrôleur : STMicroelectronics JSTM32G0OB0OCET6

Boîtier de protection de la console de jeux vidéo : HGU1100 (dimensions : 206 x 115 x 14 mm, fait en plastique)

Haut-parleurs : MUSE BOX-L et MUSE BOX-R (stéréo à deux canaux)

De précédentes rumeurs ont suggéré que la Switch 2 aura un écran LCD et non OLED, du moins avec la version d’origine. Quant à la date de sortie, ce sera durant l’année fiscale en cours de Nintendo. Celle-ci se termine le 31 mars 2025.