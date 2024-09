Mickey 17 : premier trailer pour le film de S.F du réalisateur de Parasite

C’est en soi un événement : le premier trailer du film de S.F Mickey 17 devrait intéresser bien au delà du cercle des amateurs de S.F, le métrage étant réalisé par Bong Joon-ho, à qui l’on doit le chef d’oeuvre multiprimé Parasite (Oscar du meilleur film, Palme d’Or à Cannes, BAFTA Awards du meilleur film, Golden Globe du meilleur film, etc.). Robert Pattinson y tient le rôle de Mickey Barnes, l’employé d’une firme un peu spéciale, envoyé dans l’espace pour coloniser le monde glacé de Niflheim. Mickey semble pouvoir mourir à l’infini (comme dans un jeu vidéo), ce qui est d’ailleurs la mission même de son contrat de travail : « mourir, pour gagner sa vie » nous dit la bande-annonce.



Mickey 17 est basé sur le roman éponyme d’Edward Ashton, qui raconte l’histoire de la septième incarnation du personnage principal (si l’on s’en tient à la bande annonce, il y aura à priori bien plus de clones du personnage dans le film, et donc plus de morts). Outre Pattinson, le casting comprend Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette, Mark Ruffalo et Thomas Turgoose.

Mickey 17 sortira en salles le 31 janvier 2025.