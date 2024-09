Meta interdit plusieurs médias russes sur Facebook et Instagram

Après YouTube, c’est au tour de Meta de sévir contre certains médias russes soupçonnés de connivence avec le gouvernement de Vladimir Poutine. La firme dirigée par Mark Zuckerberg vient en effet d’interdire RT, ainsi que d’autres médias d’État russes tels que Rossiya Segodnya, sur l’ensemble de ses plateformes (y compris donc Facebook et Instagram), en invoquant des activités d’ingérence étrangère.

Cette décision fait suite à la publication de preuves montrant que ces médias ont tenté de dissimuler leur ingérence en ligne, sachant que Meta s’attendait à ce que ces sociétés poursuivent leurs pratiques trompeuses. Cette mesure d’interdiction intervient peu de temps après que l’administration Biden a accusé RT de diffuser de la propagande pour justifier l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cette nouvelle salve d’interdictions intervient aussi 2 ans après que Meta ait pris la décision de restreindre l’accès des médias d’État russes en Ukraine (à la demande du gouvernement ukrainien). En réponse aux premières restrictions de Meta, la Russie avait alors bloqué Facebook et ouvert une enquête criminelle contre l’entreprise, qualifiant plus tard Facebook et Instagram de services favorisant des activités « extrémistes ». Dans la foulée, Meta et Instagram avaient été interdits sur le sol russe.