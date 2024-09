Amazon annonce les Prime Big Deal Days 2024 pour les 8 et 9 octobre

Amazon annonce le retour des Prime Big Deal Days, à savoir des journées de promotions pour plusieurs produits. Pour l’édition 2024, ce sera les 8 et 9 octobre. Cet évènement shopping est l’équivalent du Prime Day, sauf qu’il a lieu à l’automne.

Comme l’année dernière, Amazon organise cette promotion de 48 heures pour tenter de lancer la saison des achats de Noël, en donnant aux membres Amazon Prime une nouvelle chance, en dehors du Prime Day proprement dit, d’économiser sur tout. Bien que les prix les plus bas soient généralement constatés lors du Black Friday et du Cyber Monday, les soldes d’automne d’Amazon permettent souvent de réaliser de bonnes affaires sur toute une série de produits technologiques, y compris des prix historiquement bas sur les appareils Amazon et des remises accordées par des vendeurs tiers.

Les Prime Big Deal Days débuteront le 8 octobre en Australie, en Autriche, en Belgique, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, à Singapour, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis et, pour la première fois, en Turquie. Les membres Prime du Japon pourront faire des achats lors des Prime Big Deal Days qui se tiendront plus tard en octobre.

L’abonnement Amazon Prime coûte 6,99€/mois ou 69,90€/an, avec le premier mois offert. Il donne accès aux livraisons offertes sous 24 heures, un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des Ventes Flash éligibles, au service de streaming Amazon Prime Video ou encore au service de streaming musical Amazon Music Prime.