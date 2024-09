Castlevania: Nocturne saison 2 : un nouveau trailer et une période de sortie pour la série animée

Plus d’un an 1/2 après l’annonce de la saison 2, Netflix enfin de donner des nouveles sur la suite de Castlevania: Nocturne. La firme au N rouge vient en effet de dévoiler un nouvel aperçu de la seconde saison de « Castlevania: Nocturne », et précise que le lancement de la saison se produira quelque part durant le mois de janvier 2025. Le nouveau trailer, diffusé en amont de la Geeked Week 2024, offre un (très) bref aperçu de la suite de l’histoire. La saison 2 poursuivra la lutte de Richter Belmont (Edward Bluemel), Annette (Thuso Mbedu), Maria (Pixie Davies) et Alucard (James Callis) contre la reine vampire Erzsebet Báthory (Franka Potente). Le teaser suggère que les héros seront hantés par les souvenirs de leurs pertes passées, tout en continuant à combattre les forces du mal.



Des images énigmatiques, comme une croix entourée de flammes roses, laissent présager le retour potentiel de certains personnages, notamment Drolta Tzuentes (Elarica Johnson). Bien qu’une date de sortie précise n’ait pas encore été annoncée, on sait cette fois qu’il n’y aura plus longtemps à attendre puisque la saison 2 sera diffusée durant le mois de janvier 2025.