Les médias mainstreams (et les autres) ont une certaine tendance à décrire le marché technologique chinois comme un Eldorado que viendraient à peine contrarier les bisbilles commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Le Financial Times donne un grand coup de pied dans la fourmilière de ces idées reçues en publiant deux graphes montrant le niveau alarmant des startups chinoises. Les financements attribués à ces jeunes pousses sont en chute libre voire proches du zéro en 2024, tandis que le nombre de nouvelles startups créées s’est lui aussi effondré, avec un score presque vierge là encore pour l’année en cours !

FT attribue cette crise majeure à plusieurs facteurs, dont le Covid, mais considère que la première explication est à chercher du côté du gouvernement chinois, qui depuis 2028 n’a cessé de prendre des mesures drastiques pour limiter la montée en puissance des entreprises du secteur de la tech, au point de littéralement vitrifier le secteur des startups (on se souvient notamment de la disparition forcée de Jack Ma, l’ex-CEO d’Alibaba). Certes, les géants que sont Xiaomi, Lenovo ou Huawei sont toujours bien en place, mais la Chine va forcément souffrir de cet appauvrissement des startups, qui sont un élément essentiel à la dynamisation du marché de la tech dans son ensemble.