C’est peu dire que dans cette ambiance perpétuelle de « dramas » inutiles et de polarisation des débats, on aurait bien eu besoin d’un petit sim-life « cosy » où tous les gentils ont les pieds velus. Hélas, Tales of the Shire, le sim-life au pays des Hobbits, vient d’être reporté à 2025. Initialement prévu cette année, le jeu est donc retardé pour la bonne cause bien sûr, le studio estimant qu’il était nécessaire de prendre un peu plus de temps de développement pour s’assurer que le jeu final correspondrait à la vision originale de Weta Workshop. N’oublions pas en effet que le jeu est signé Weta, une société principalement connue pour son travail sur les effets spéciaux dans les films du Seigneur des Anneaux réalisés par Peter Jackson.



🏡 A #HOBBITDAY SHOWCASE 🏡 Join us September 22nd for an inside look at #TalesoftheShire! Here is just a smattering of what’s in store…

🥘 Sharing home-cooked meals

🐉 Visiting The Green Dragon

🚪 Furnishing your Hobbit hole pic.twitter.com/9AB55H6vyh — Tales of the Shire (@talesoftheshire) September 10, 2024

Situé entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, le jeu se concentre sur la vie dans la Comté. Via les petits Hobbits qu’ils dirigent, les joueurs peuvent s’adonner à des activités telles que la préparation de repas, l’agriculture, la pêche et la personnalisation de leur propre trou de Hobbit. Tout en suivant la formule des jeux de simulation de vie comme Animal Crossing et Stardew Valley, Tales of the Shire ajoute sa touche unique et bien sûr trimballe avec lui le lore merveilleux de la Terre du Milieu. Weta Workshop ne se contente pas d’annoncer un retard et prévient aussi les joueurs qu’une présentation en direct du jeu se tiendra le 22 septembre prochain. Le studio reviendra ainsi plus en détails sur le jeu et ses mécaniques de gameplay.