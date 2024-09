United Airlines va ajouter le service Starlink à l’ensemble de sa flotte

United Airlines va ajouter le service d’Internet par satellite Starlink de SpaceX à l’ensemble de sa flotte (plus de mille avions), y compris sur les vols régionaux, à partir de 2025. Le service sera gratuit et disponible du départ à l’arrivée, les premiers tests étant prévus pour le début de l’année 2025. Une connectivité complète sur les vols est attendue plus tard dans l’année. Cet accord commercial fait de United Airlines la plus grande compagnie aérienne commerciale à adopter Starlink, rejoignant ainsi d’autres transporteurs tels que Hawaiian Airlines et Qatar Airways.

Le système de satellites en orbite terrestre basse de Starlink devrait considérablement améliorer la qualité de l’Internet en vol, en particulier sur les vols régionaux (généralement mal lotis pour ce type de services), et fournir une couverture mondiale avec une latence inférieure à celle des services satellites traditionnels. « Tout ce que vous pouvez faire au sol, vous pourrez bientôt le faire à bord d’un avion United à 35 000 pieds d’altitude, à peu près n’importe où dans le monde », a déclaré enthousiaste le CEO de United, Scott Kirby, dans un communiqué de presse. « Cette connectivité ouvre la porte à une expérience de divertissement en vol encore meilleure, dans chaque dossier de siège – plus de contenu, plus personnalisé. »

Bien que certains détails, comme le processus de connexion, soient encore en cours de finalisation, l’intégration de Starlink dans la flotte de United promet une amélioration majeure de la qualité de la connexion en vol par rapport aux fournisseurs actuels tels que Gogo, Panasonic, Thales ou bien encore Viasat.