Meta confirme travailler sur des lunettes de réalité mixte

Le directeur technique (CTO) de Meta, Andrew ‘Boz’ Bosworth, a enfin confirmé lors d’une FAQ sur Instagram que l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg développe bel et bien un appareil de réalité mixte au format « lunettes » : « Je ne pense pas qu’un casque de réalité mixte, même sous la forme de lunettes – sur lequel nous travaillons – va perturber le smartphone. Mais je pense que la réalité augmentée le fera à un moment donné, et nous y travaillons également, mais je ne peux pas vous donner de calendrier. »

Cette annonce officielle (assez sobre) confirme aussi plusieurs fuites récentes indiquant que Meta travaillait sur un appareil de réalité mixte baptisé « Puffin ». On resterait loin cependant de lunettes XR de science-fiction : les Puffin ressembleraient à des lunettes assez volumineuses, des dimensions qui n’empêcheraient pas Meta de les commercialiser dès 2027. L’accessoire serait aussi équipé de lentilles pancake et d’une unité de traitement externe pour réduire le poids.

De plus, Bosworth a évoqué une annonce « révolutionnaire » en AR prévue lors de l’événement Connect 2024 de Meta qui débutera le 25 septembre. Le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, avait également mentionné plus tôt cette année un prototype de lunettes AR « holographiques », ce qui laisse penser que la prochaine révélation pourrait se concentrer sur ce type de technologie. Meta devrait également présenter en détail le Meta Quest 3S, un casque plus abordable que le Meta Quest 3 actuel, ainsi que des appareils de type Quest développés par des partenaires comme ASUS, Lenovo… et même Xbox.