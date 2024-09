Fiat arrête la production de sa Fiat 500e électrique

Sans doute trop chère pour ce qu’elle propose sur un marché tout de même assez concurrentiel, la Fiat 500 électrique quitte la scène. Stellantis vient ainsi d’annoncer pour la seconde fois l’arrêt de la production de la Fiat 500e (modèle électrique) : « La mesure est rendue nécessaire par le manque actuel de commandes lié à la performance du marché de l’électricité en Europe, qui est profondément troublée pour tous les constructeurs, en particulier les constructeurs européens. »

Avoir un look mignon ne suffit pas : la demande pour la Fiat 500e a chuté depuis le début de l’année

De fait, les ventes auraient chuté de 42% depuis le début de l’année 2024. Il faut dire que la Fiat 500e est extrêmement chère pour un véhicule de ce volume et avec une autonomie relativement limitée : près de 30 000 euros, c’est beaucoup face à une concurrence qui propose mieux sur tous les plans (hormis bien sûr l’encombrement et le design mythique de la Fiat 500). Ce second arrêt des ventes serait cette fois définitif pour ce modèle, mais Stellantis plancherait déjà sur une Fiat 500 hybride forcément beaucoup plus autonome, et qui pourrait arriver sur le marché en 2025 ou 2026.