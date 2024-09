Polaris Dawn : comment suivre en direct la sortie spatiale historique

Deux astronautes de la mission Polaris Dawn, Jared Isaacman et Sarah Gillis, s’apprêtent à entrer dans l’histoire aujourd’hui en réalisant la toute première sortie spatiale commerciale à environ 700 kilomètres au-dessus de la Terre. Ils passeront chacun 15 à 20 minutes à l’extérieur de la capsule Crew Dragon, tandis que leurs coéquipiers, Scott Poteet et Anna Menon, resteront à l’intérieur pour surveiller l’opération. SpaceX diffusera l’événement en direct sur son site et sur sa page X, à partir de 11h58 heure française. Si nécessaire, un autre essai de sortie sera tenté le 13 septembre (« on ne sait jamais » comme dit l’adage). En raison de l’absence d’une écoutille pressurisée, tous les membres de l’équipage porteront des combinaisons d’activité extravéhiculaire (EVA) améliorées, pour faire face à l’environnement hostile de l’espace, et la cabine devra être dépressurisée pour la sortie spatiale. A noter que les combinaisons sont dotées de fonctionnalités avancées de mobilité, dont un affichage tête haute et des couches protectrices.

Si la mission, lancée le 10 septembre dernier après plusieurs retards, a pour principale objectif de réaliser la première sortie spatiale commerciale, un second objectif tout aussi historique consiste à envoyer l’équipage plus loin dans l’espace que toute autre mission Dragon et atteindre même la ceinture de radiation de Van Allen, un exploit qui n’avait plus été réalisé depuis le programme Apollo.