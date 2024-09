Google Search : il est possible d’afficher une page web telle qu’elle était à une date antérieure

Google Search s’enrichit aujourd’hui d’une fonction d’historique des pages web. Cette fonction provient de The Internet Archive, une bibliothèque de recherche à but non lucratif qui stocke et préserve une grande partie du web mondial. Via la « Wayback Machine » de The Internet Machine, il devient ainsi possible de retrouver une page web telle qu’elle s’affichait à une date antérieure. En d’autres termes, le partenariat entre Google et The Internet Archive a principalement abouti à l’intégration de l’outil Wayback Machine directement dans Google Search. L’accès à l’outl est simple puisqu’il suffit de cliquer sur le bouton à trois points qui s’affiche à côté de chaque résultat de recherche.

« Nous savons que de nombreuses personnes, y compris dans la communauté de la recherche, apprécient de pouvoir voir les versions précédentes des pages web lorsqu’elles sont disponibles. C’est pourquoi nous avons ajouté des liens vers la Wayback Machine de l’Internet Archive dans notre fonctionnalité ‘À propos de cette page’, afin de donner rapidement du contexte et de rendre ces informations facilement accessibles via Search. »

L’outil d’historique des pages est actuellement en cours de déploiement.