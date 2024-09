Le titre de cet article dit l’essentiel à savoir : Samsung prévoit de licencier jusqu’à 30 % de ses employés dans certaines divisions d’ici la fin de l’année, et réduirait de 15 % ses effectifs dans les départements de vente et de marketing (ce qui concernerait près de 3 700 postes). Les licenciements affecteront également jusqu’à 30 % du personnel administratif, et des sources confirment que les employés de plusieurs régions du monde – y compris les Amériques, l’Europe, l’Asie et l’Afrique – sont concernés par ces coupes sombres. En Inde, jusqu’à 1 000 emplois pourraient être supprimés. L’entreprise aurait commencé à informer les employés il y a environ trois semaines.

Bien que Samsung soit toujours une société extrêmement rentable, cette dernière a connu une baisse importante de ses bénéfices d’exploitation depuis la fin de l’année 2022, ce qui a conduit à la mise en place plus tôt cette année de semaines de travail de six jours pour les cadres, en réponse à ce que l’entreprise qualifie elle-même de « crise » financière. Samsung a enregistré 4,9 milliards de dollars de bénéfices d’exploitation l’an dernier et a enregistré une augmentation de ses bénéfices plus tôt que prévu en 2024 grâce à une demande accrue de puces stimulée par la croissance du secteur de l’IA. On note tout de même que l’action de la société a chuté d’environ 8 % au cours de l’année écoulée, après avoir augmenté de 38 % durant les cinq dernières années.