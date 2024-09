Polaris Dawn : des civils vont bientôt effectuer une sortie extravéhiculaire

Après un peu de retard, SpaceX a lancé avec succès la mission Polaris Dawn, et ce en dépit des conditions météorologiques difficiles en Floride. Dirigée par le milliardaire Jared Isaacman, la mission sera principalement marquée par la première sortie extravéhiculaire d’un civil dans l’espace. L’autre objectif consistera à emmener l’équipage à des altitudes très élevées, au delà de la ceinture de radiation de Van Allen. La fusée Falcon 9 a décollé tôt mardi matin, le premier étage atterrissant quelques minutes en toute sécurité sur une barge- drone. Les autres astronautes sur la mission sont Scott Poteet, Anna Menon et Sarah Gillis. L’équipage effectuera une mission de cinq jours à bord de la capsule Dragon, la sortie extravéhiculaire (déjà historique) étant prévue pour jeudi.

