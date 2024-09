L’OMS confirme qu’il n’y a pas de lien établi entre l’usage du smartphone et le cancer

Voilà qui devrait clore le débat, sauf bien sûr pour ceux qui mettent en doute la parole des scientifiques pourtant validée par les pairs : une étude de 2011 avait suscité des inquiétudes sur les risques potentiels des ondes radio des téléphones portables, classées comme « cancérogènes possibles » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Cette classification reposait cependant sur des études strictement observationnelles, et donc forcément biaisées. Une nouvelle équipe de chercheurs a entrepris une revue systématique de 63 études, analysant des données de 22 pays entre 1994 et 2022. Le résultat est sans appel : il n’existe aucune association prouvée entre l’utilisation des téléphones portables et divers types de cancers, y compris ceux affectant le cerveau.

Cette revue exhaustive menée par des scientifiques, notamment l’Agence australienne de protection contre les radiations, a également examiné les tendances des cancers cérébraux en lien avec l’augmentation de l’utilisation des téléphones portables. Et là encore les données ne laissent pas de place au doute : aucune hausse significative de ces cancers n’a été observée, même chez les utilisateurs intensifs ou de longue date. Maintenant que ce motif de crainte est évacué, il serait sans doute bon de faire le même genre de méta-analyse concernant l’influence de la 5G sur la santé humaine.