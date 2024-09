Roblox va se montrer plus partageur avec les créateurs de contenus

Roblox va introduire de nouvelles procédures pour augmenter le partage des revenus avec les développeurs alors que l’objectif est désormais d’atteindre le 1 milliard d’utilisateurs. Lors de la conférence annuelle des développeurs, le CEO de Roblox David Baszucki a annoncé que les développeurs pourront désormais conserver entre 50 et 70 % des revenus provenant des expériences payantes (en vraie monnaie, dollar ou autre), ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 30 % habituellement gagnés sur les achats effectués avec des Robux dans les jeux freemium de Roblox. Cette initiative vise à encourager la création de jeux premium et à attirer un public plus âgé. Baszucki souhaite aussi étendre ce modèle de revenus aux appareils mobiles et consoles, bien que les frais des magasins d’applications (commissions de 30%) pourraient compliquer sa mise en œuvre.

En plus de cette nouvelle répartition des revenus, Roblox a lancé un programme de liens affiliés permettant aux créateurs de gagner jusqu’à 50 % des achats de Robux effectués par les nouveaux utilisateurs qui rejoignent la plateforme via leurs liens. Parmi les autres annonces importantes, un nouveau mode « Party » pour le jeu en groupe, et un partenariat avec Shopify pour permettre aux développeurs de vendre des articles réels (non virtuels en somme) via la plateforme. Malgré une croissance continue du nombre de ses utilisateurs, Roblox a fait face à des critiques récurrentes concernant la sécurité de la plateforme. Baszucki a déclaré que sa société travaillait sur des solutions basées autant sur l’IA que sur la modération humaine.