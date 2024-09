Qualcomm confirme travailler sur des lunettes AR en collaboration avec Samsung et Google

Qualcomm se prépare à entrer dans la course de la réalité mixte avec une paire de lunettes intelligentes et de réalité mixte. Dans une récente interview avec CNBC, le CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, a révélé que la société, en partenariat avec Samsung et Google, développe des lunettes de réalité mixte qui se connecteront au smartphone de l’utilisateur. Ce nouveau produit vise à offrir des expériences inédites, selon Amon. « Ce sera un nouveau produit ; ce seront de nouvelles expériences », a déclaré Amon à la chaine CNBC. Ce projet avait été une première fois évoqué lors de l’événement Samsung Galaxy S23 Unpacked. Amon et Hiroshi Lockheimer, vice-président des plateformes et écosystèmes chez Google, avaient alors officialisé le partenariat continu entre les deux entreprises.

Cristiano Amon, se déclare en outre « extrêmement satisfait du succès » des lunettes XR Ray-Ban Meta, ces dernières étant basées sur la plateforme Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm. Le CEO de Qualcomm se dit aussi convaincu que les IA génératives apporteront des fonctions essentielles à ce type de produit, et que les lunettes XR devraient gagner en popularité et « se développer à grande échelle ».