Arcane saison 2 : la nouvelle bande-annonce montre davantage l’univers

Netflix a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de la série Arcane, qui sortira en novembre sur la plateforme de streaming. C’est l’occasion de découvrir un peu plus l’univers de League of Legends dans la série animée.

La bande-annonce présente la suite de la guerre entre le duo Caitlyn et Vi et la protagoniste de la série, Jinx, alors que le duo traque Jinx qui est censée être un symbole pour le peuple de Zaun. Le trailer présente également plusieurs champions de League of Legends présents dans la saison 1, ainsi que d’autres qui apparaîtront dans la saison 2 pour confirmer les théories des fans.

Pour rappel, la saison 2 d’Arcane a fait l’objet d’une importante fuite il y a quelques semaines. Cinq épisodes ont leaké sur Internet, sachant que la saison en comprend neuf. Les fans doivent par conséquent faire attention aux spoilers sur Internet.

Cela a fait partie d’une fuite plus importante de séries et de films d’animation sur Netflix. Des images de Terminator Zero, Dandadan, Ranma ½, et du film Mononoke ont également leaké sur Internet avant la sortie officielle sur la plateforme de streaming.

Netflix avait fait la déclaration suivante à la suite de la fuite :