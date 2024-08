Netflix réagit après la grosse fuite de films et séries (Arcane saison 2, Terminator Zero…)

Netflix a réagi à ce qui est à ce jour la plus grosse fuite concernant des films et des séries qui sont déjà disponibles sur Internet. En effet, il y a eu un gros leak et cela touche les contenus d’animation.

Hier, nous avons appris que cinq épisodes de la saison 2 de la série Arcane ont leaké sur Internet, alors que la sortie officielle ne sera pas avant le mois de novembre. Il y a également eu une fuite pour la saison 3 de Heartstopper, Dandadan, Ranma ½, Terminator Zero, Re:Zero et Mononoke le film. Tous doivent sortir dans quelques mois.

Netflix a finalement réagi à cette fuite et déclare :

Des personnes qui ont travaillé sur les films et séries ont également fait des commentaires. C’est notamment le cas de Kass Chapa, qui a travaillé sur l’animation au studio MAPPA, chez Science SARU et plus :

This is our hard work.

It is meant to be released on its due date, something we, as animators, really look forward to.

It is incredibly disrespectful and just straight up annoying. You think you are doing some kind of service to the community but you are not. https://t.co/UX0lCrZbuZ

— Kass Chapa・アニメーター 🇲🇽❤️🇵🇸 (@kaoyumari) August 7, 2024