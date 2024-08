Arcane saison 2 : 5 épisodes ont fuité sur Internet

Les fans d’Arcane qui attendent la saison 2 avec impatience sur Netflix vont devoir faire attention aux spoilers. En effet, 5 épisodes ont leaké sur Internet. Cela intervient plusieurs mois avant la sortie officielle (novembre 2024).

Kammelin, un assistant de production chez Fortiche, le studio d’animation français à l’origine de la série, a publié (puis effacé) un message sur X (ex-Twitter) pour commenter la fuite :

Nous venons d’être informés que des épisodes de la saison 2 d’Arcane ont fuité, je ne peux pas exprimer à quel point nous sommes tristes, nous avons travaillé très dur sur la série : s’il vous plaît, essayez d’éviter les spoilers autant que vous le pouvez et ne les partagez pas. C’est un sentiment dévastateur, je ne vais pas mentir.

Cela fait partie d’une fuite plus importante de séries et de films d’animation sur Netflix. Des images de Terminator Zero, Dandadan, Ranma ½, et du film Mononoke ont déjà leaké sur Internet cette semaine.

À l’instar de ces programmes, les épisodes de la saison 2 d’Arcane qui ont fuité comportent des horodatages, un filigrane « For Internal Use » et des annotations pour la musique et les effets sonores. Le leak offre une qualité vidéo qui n’est pas terrible.

La saison 2 d’Arcane comprendra neuf épisodes. Plus de la moitié a donc déjà fuité sur Internet.

Netflix n’a pas encore fait un commentaire au sujet de la fuite. Cela va-t-il pousser le service de streaming à diffuser la nouvelle saison en avance ? Peut-être. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a les doublages dans les différentes langues à faire et il n’est pas impossible qu’ils ne soient pas encore prêts.