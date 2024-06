Arcane : enfin un trailer pour la seconde saison…qui sera aussi la dernière

Après une saison 1 ébouriffante au plan technique et artistique, la série d’animation Arcane revient enfin pour une seconde saison… qui sera aussi la dernière. Netflix promet une terrible escalade entre les villes de Piltover et Zaun, et bien sûr entre les sœurs Vi et Jinx, désormais farouches ennemies. Réalisée par un studio français, la série Arcane porte haut l’art de l’animation hexagonal, et il y aura encore d’autres façons de briller malgré la fin programmée d’Arcane : « Arcane n’est que le début de notre plus vaste voyage de narration et de partenariat avec le merveilleux studio d’animation qu’est Fortiche », a déclaré le producteur d’Arcane, Christian Linke, dans un communiqué. « Dès le début, depuis que nous avons commencé à travailler sur ce projet, nous avions une fin très précise en tête, ce qui signifie que l’histoire d’Arcane se termine avec cette deuxième saison. »

De fait, le studio en charge d’Arcane travaille déjà sur de nouveaux projets, et il n’y a pas que de la série puisqu’un projet de film serait aussi dans les cartons ! Arcane saison 2 sera disponible sur Netflix quelque part durant le mois de novembre prochain.