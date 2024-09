Spotify lance partout sa playlist Daylist qui s’adapte à vos goûts musicaux

Spotify annonce que Daylist, une playlist qui s’adapte aux goûts musicaux de chaque utilisateur, est désormais disponible dans le monde. Elle est accessible aussi bien pour les utilisateurs gratuits que pour les personnes avec un abonnement payant.

La playlist Daylist est disponible dans les pays anglophones depuis septembre 2023. Elle est arrivée dans 65 pays supplémentaires de mois de mars et voilà maintenant qu’elle est accessible partout, avec le support de 14 langues. On retrouve l’arabe, le catalan, le français (France et Canada), l’allemand, l’indonésien, l’Italie, le japonais, le coréen, le polonais, le portugais (Brésil), l’espagnol (Espagne et Mexique) et le turc.

Comment accéder à votre playlist Daylist sur Spotify ? Rendez-vous sur la page d’accueil de l’application et vous devriez la voir. Si elle n’apparaît pas, faites une recherche « Daylist » et ce sera le premier résultat. Sinon, vous pouvez vous rendre à l’adresse spotify.com/daylist pour avoir un accès direct.

Les playlists individuelles peuvent également être enregistrées en appuyant sur le menu à trois points, en sélectionnant « Ajouter à la liste de lecture », puis en appuyant sur « Nouvelle liste de lecture ». Les playlists comprennent également une fonction de partage intégrée conçue pour les réseaux sociaux, avec une capture d’écran prête à l’emploi, un autocollant personnalisé ou une carte de partage personnalisable.