Les Emirats Arabes Unis se lancent dans la chasse aux astéroïdes

Les Emirats Arabes Unis se lancent à leur tour dans la chasse aux astéroïdes. La sonde émiratie, qui doit être lancée en 2028, entreprendra une mission de sept ans à travers le Système solaire avec pour objectif de survoler six astéroïdes puis de se mettre en orbite autour de 269 Justitia, un astéroïde carboné riche en matériaux organiques possiblement révélateurs des origines de la vie sur Terre. Cette mission est réalisée en partenariat avec le Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale (LASP) de l’Université du Colorado, ce dernier développant des instruments scientifiques sophistiqués pour l’analyse de la composition chimique des astéroïdes.

Le voyage vers cette ceinture d’astéroïdes représente un défi technique majeur pour l’EAU, et nécessitera une propulsion hybride combinant technologies chimique et électrique capable de s’adapter aux différentes phases de la mission. La propulsion chimique sera ainsi utilisée pour les manœuvres nécessitant une forte poussée, tandis que la propulsion électrique, plus économe en énergie, sera idéale pour les longues phases de croisière. Cette flexibilité est évidemment essentielle pour réussir une mission aussi complexe dans un environnement spatial par définition hostile.

Sur le plan scientifique, la mission consistera à étudier des astéroïdes qui pourraient révéler des informations cruciales sur l’origine de l’eau et des molécules organiques sur Terre, ainsi que sur les processus de formation des planètes dans le Système solaire. En outre, l’analyse des astéroïdes pourrait offrir des perspectives pour l’exploitation des ressources spatiales, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour l’exploration voire la colonisation de notre système solaire.