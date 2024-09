Black Myth Wukong : Forbes, IGN et Microsoft confirment un deal entre le studio Game Science et Sony

C’est peu dire que plusieurs indices étaient troublants : à quelques semaines du lancement du jeu, et alors que jusqu’ici le studio Game Science ne rapportait aucun soucis technique dans le développement de son titre, le trailer de Black Myth Wukong précisant la date de sortie du jeu n’indiquait plus que deux plateformes compatibles, la PS5 et le PC, alors même que le titre était aussi annoncé sur la plateforme Xbox depuis 2021. Face à l’incompréhension des joueurs, le studio chinois avait fini par fournir une explication dans une note de FAQ : « Nous sommes en train d’optimiser la version Xbox Series X|S pour qu’elle réponde à nos critères de qualité, et elle ne sortira donc pas en même temps que les autres plateformes. Nous nous excusons pour ce retard et nous nous efforçons de minimiser l’attente pour les utilisateurs de la Xbox. Nous annoncerons la date de sortie dès qu’elle répondra à nos critères de qualité. » Dit autrement, la Xbox Series S faisait encore des siennes, et les médias de relayer jusqu’à plus soif un narratif désormais bien rodé… et largement à charge contre Xbox.

Microsoft laisse planer le doute

Quelques jours plus tard, Microsoft diffusait pourtant une petite note sibylline avec une tonalité bien différente, une note qui intéressera nettement moins les médias du gaming : « Nous sommes ravis du lancement de Black Myth Wukong sur Xbox Series X|S et nous travaillons avec Game Science pour amener le jeu sur nos plateformes. Nous ne pouvons pas commenter les accords conclus par nos partenaires avec d’autres détenteurs de plateformes, mais nous restons concentrés sur le fait de faire de la Xbox la meilleure plateforme pour les joueurs, et les grands jeux sont au cœur de cette démarche. » La phrase « Nous ne pouvons pas commenter les accords conclus par nos partenaires avec d’autres détenteurs de plateformes » laissait alors comprendre que le studio avait pu signer un deal avec un autre détenteur de plateforme, à savoir logiquement… Sony.

La Xbox Series S jetée sous le bus ?

Cette hypothèse était pourtant écartée par la plupart des médias, ces derniers estimant que Sony aurait eu tout intérêt à claironner l’exclusivité. L’argument était pourtant très faible : capturer une exclusivité aussi peu de temps avant la sortie du jeu aurait en effet été considéré comme du « dirty business » (littéralement « faire des affaires salement »), risquant de faire passer Sony pour le « méchant » hypocrite qui se plaindrait des tentatives monopolistiques de Microsoft tout en privant la plateforme concurrente du moindre jeu capable de faire le buzz. En ne disant rien, Sony poussait aussi discrètement la Xbox Series S sous le bus avec la complicité active de Game Science. Du gagnant-gagnant, alors qu’un plan com rendu public n’aurait pas vraiment servi l’image de marque de Sony tout en libérant la Xbox Series S des critiques habituelles.

Sony aurait bien signé un deal pour l’exclusivité…

Un leaker espagnol (aux résultats mitigés) abondait dans le sens de soucis techniques, d’abord dus à la Series S, puis causés ensuite carrément par la plateforme Xbox dans sa globalité (il y aurait des « fuites de mémoire »). Ces soit disant fuites n’auront pas eu le temps de s’installer longtemps dans le débat : le journaliste de Forbes Paul Tassi a jeté un pavé dans la mare il y a quelques jours : « Une source ayant une connaissance spécifique de la situation m’a dit que contrairement aux rapports précédents, et même en s’écartant de la propre déclaration de Game Science, la raison pour laquelle Black Myth : Wukong n’est pas actuellement sur Xbox est due à un accord d’exclusivité, et non à cause d’une sorte de problème technique entraînant un retard dans la sortie du jeu. IGN a également confirmé cette même information. On ne m’a pas indiqué la durée de cet accord d’exclusivité, mais il ne semble pas permanent. On ne sait pas non plus pourquoi cela n’a pas été rendu public, car ce type d’accords est généralement de notoriété publique. »

IGN et Forbes confirment donc la thèse du deal secret entre le studio et Sony, une information bientôt de nouveau adoubée par Microsoft : « Comme nous l’avons déjà dit, nous sommes ravis du lancement de Black Myth Wukong sur Xbox Series X|S et travaillons avec Game Science pour proposer le jeu sur nos plateformes. Nous préférons ne pas commenter les accords conclus par nos partenaires avec d’autres détenteurs de plateformes mais nous pouvons confirmer que le retard n’est pas dû aux limitations de la plateforme Xbox qui nous ont été signalées. »

Des méthodes commerciales inhabituelles

Dans l’optique où le deal serait réel (ce qui est aujourd’hui l’option la plus probable) cela signifie tout de même que Sony a payé pour une exclusivité à quelques semaines à peine de la sortie d’un jeu phare sur une plateforme concurrente, une pratique commerciale très loin d’être la norme, même au nom de l’expression relativiste « les affaires sont les affaires ». C’est une chose de signer des exclusivités lors du démarrage d’un projet, c’est évidemment tout à fait autre chose de le faire alors que le jeu est en passe de passer GOLD. Cela veut dire aussi que selon l’autre expression consacrée, le studio Game Science aurait « poussé la plateforme Xbox sous le bus » pour protéger le secret du deal. Il n’est pas certain que cette stratégie soit le meilleur moyen pour le studio de se mettre les joueurs Xbox dans la poche, même si le jeu garde un pouvoir d’attractivité énorme (surtout en Chine à vrai dire si l’on regarde précisément les chiffres).