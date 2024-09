2073 : mi-fiction, mi-documentaire, un film sur notre futur cauchemardesque (trailer)

2073, le prochain film du réalisateur Asif Kapadia (Amy, Diego Maradona), est un thriller futuriste mi-fiction mi-documentaire se déroulant dans un futur dystopique marqué par des catastrophes climatiques, la montée des autoritarismes et les antagonismes politiques et religieux, qui mélange des images d’archives réelles à des scènes filmées. Le métrage produit par Neon suit une femme nommée Ghost, qui lutte pour survivre dans un San Francisco dévasté, tout en montrant comment l’érosion progressive de la démocratie conduit à un chaos mondial. Le film met en lumière l’influence des figures politiques et des leaders technologiques dans la création de cette dystopie, en utilisant des reportages et des interviews permettant d’ancrer le récit dans la réalité contemporaine.



Elon Musk, Mark Zuckerberg mais aussi les leaders politiques de notre monde actuels sont montrés les acteurs d’un monde de plus en plus cauchemardesque. Nul doute que le film fera beaucoup parler à sa sortie. 2073 n’a pas encore de date de sortie, mais les thématiques du film semblent suggérer que la sortie en salles est pour bientôt.