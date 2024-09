Clearview AI écope d’une amende de 30,5 millions d’euros du régulateur néerlandais

Clearview AI, la startup spécialisée dans les technologies de reconnaissance faciale, vient d’être condamnée à une amende de 30,5 millions d’euros (33,7 millions de dollars) par l’Autorité néerlandaise de protection des données (Data Protection Authority ou DPA) en vertu du RGPD européen, ce qui est sa plus grande sanction à ce jour. L’entreprise américaine de reconnaissance faciale, tristement connue pour avoir créé une base de données d’images extraites (sans le consentement des utilisateurs) des plateformes de réseaux sociaux, a déjà été condamnée à plusieurs amendes pour des violations de la vie privée, notamment au Royaume-Uni, en Australie, en France et en Italie où elle a même été contrainte de supprimer de ses serveurs les données des citoyens du pays.

L’Autorité néerlandaise accuse donc Clearview des mêmes méfaits, soit d’avoir illégalement créé une base de données avec des données biométriques liées aux photos collectées et de ne pas avoir suffisamment informé les personnes concernées sur l’utilisation de leurs données. Malgré les précédentes amendes et condamnations, Clearview aurait continué de récolter des données sans l’accord des personnes, poussant l’autorité néerlandaise à envisager d’autres mesures plus radicales afin de garantir le respect de la réglementation. Le régulateur a également averti les dirigeants de l’entreprise que ces derniers pourraient être tenus personnellement responsables de ces violations de données persistantes.

Le directeur juridique de Clearview, Jack Mulcaire, a réagi en déclarant que la société « n’a pas de bureau d’affaires aux Pays-Bas ni dans l’UE, n’a aucun client aux Pays-Bas ni dans l’UE, et ne mène aucune activité qui la soumettrait autrement au RGPD. »