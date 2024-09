Until Dawn Remake : le jeu n’est pas encore sorti que le studio licencie déjà des employés

Voilà qui n’est pas très « classe » : à un mois à peine de la sortie de son jeu Until Dawn Remake (remake donc du célèbre jeu d’horreur narratif de la PlayStation 4), le studio britannique Ballistic Moon vient de licencier plusieurs employés qui ont travaillé sur le jeu à différents postes. Ces licenciements n’ont pas été officiellement confirmés par le studio, mais plusieurs employés concernés ont annoncé la suppression de leur poste sur Linkedin. Ainsi en est-il de Harry Williams, désormais ex-Technical Designer chez Ballistic, qui confirme avoir été remercié (et visiblement assez sèchement) : « Après deux années passionnantes passées à travailler sur le merveilleux Until Dawn 2024 chez Ballistic Moon, je suis malheureusement licencié en tant que concepteur technique. J’ai adoré travailler avec tout le monde chez BM et j’espère croiser des membres de cette famille dans de futurs projets ! ».

Certes, le plan de licenciement n’est pas massif, mais l’on parle tout de même du départ non volontaire d’une dizaine d’employés, pour un studio qui est loin d’avoir l’ampleur des poids lourds du secteur, et répétons-le, à un mois seulement de la sortie du jeu sur lequel ces employés ont travaillé, souvent d’arrache-pied dans la dernière ligne droite. Until Dawn Remake sortira sur PC et PlayStation 5 le 4 octobre prochain.