La capsule qui ramènera sur Terre l’équipage du Starliner décollera en septembre

Tout se met petit à petit en place : l’équipage de la mission Crew-9 rejoindra la Station spatiale internationale le 24 septembre prochain. A bord de la capsule Dragon de SpaceX, deux astronautes seulement, soit Nick Hague de la NASA et Aleksandr Gorbunov de l’agence spatiale russe Roscosmos. Cette même capsule Crew Dragon servira à ramener sur Terre au mois de février 2025 les infortunés astronautes de la capsule Starliner, Barry Wilmore et Sunita Williams. Deux autres astronautes de la NASA, Zena Cardman et Stephanie Wilson, devaient initialement embarquer pour la mission Crew-9, mais l’agence spatiale américaine les a réaffectés pour une prochaine mission, peut-être pour éviter un effet d’entassement dans la station spatiale (qui n’est pourtant pas à son max à l’heure actuelle).

L’équipage initial du Crew-9. Finalement, les deux astronautes femmes Zena Cardman et Stephanie Wilson seront réaffectées sur une autre mission

La NASA confirme aussi que le vaisseau spatial Starliner de Boeing se désamarrera de l’ISS le 6 septembre prochain à 18h04 (heure américaine). Evidemment, aucun équipage ne sera à bord de la capsule, cette dernière étant commandée à distance par les équipes au sol. Si tout se déroule sans encombres – on parle de Boeing et il faudra donc croiser les doigts -, Starliner devrait atterrir au White Sands Space Harbor (Nouveau-Mexique) aux alentours de minuit (toujours à l’heure US).