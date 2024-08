Le ton monte : le Brésil gèle désormais les comptes de Starlink

Le litige en cours entre le réseau social X et la Cour suprême du Brésil est en train de déborder sur une autre société d’Elon Musk, Starlink. La Cour suprême du Brésil (représentée ici par le juge Alexandre de Moraes) a en effet décidé de geler les finances de Starlink (eu Brésil uniquement)… afin de forcer X à se conformer à la loi brésilienne. Les autorités brésiliennes pourraient en effet piocher dans les comptes de Starlink afin de payer les amendes potentiellement dues par X, le réseau social n’ayant pas de représentant légal dans le pays.

Bien évidemment, Starlink n’a pas vraiment goûté à cette décision, jugée « infondée », et « selon laquelle Starlink devrait être responsable des amendes imposées—de manière inconstitutionnelle—contre X » La firme spatiale annonce d’ailleurs qu’elle va porter l’affaire devant la justice. Tout ce ramdam intervient suite à la décision des dirigeants brésiliens d’enquêter sur un « complot » politique visant à faire tomber le pouvoir en place.

One day, @Alexandre, this picture of you in prison will be real. Mark my words. pic.twitter.com/ZkHExAwQxm

— Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024