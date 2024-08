Zelda Echoes of Wisdom : nouveau gameplay montrant la princesse manier l’épée

Nintendo propose une nouvelle vidéo de gameplay de son jeu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. C’est notamment l’occasion de découvrir que la princesse Zelda pourra manier l’épée pour affronter des adversaires, à l’instar de Link dans les autres jeux de la franchise.

La princesse Zelda maniera un bâton mystique (le sceptre de Tri) qui lui permettra d’invoquer des monstres et de fabriquer des objets utiles, mais elle disposera également d’une épée. Après avoir trouvé la lame, Zelda aura la possibilité de se transformer en une épéiste très semblable à celle de Link, en fonction d’une jauge d’énergie magique. Dans sa forme de combattante à l’épée, la princesse semble être un peu plus agile et capable de bloquer les attaques ennemies avec un bouclier, mais elle ne peut maintenir cette forme que pendant un temps limité avant de devoir recharger sa magie avec de l’énergie mystérieuse trouvée dans le jeu.

La vidéo permet également de découvrir un peu plus le monde du jeu, qui a pour nom le monde du Néant, et du gameplay.

Nintendo présente le jeu de cette façon : « D’étranges failles sont apparues à travers Hyrule et ont causé la disparition de ses habitants… ainsi que d’un certain épéiste. C’est désormais à la princesse Zelda qu’il revient de voler au secours de son royaume ».

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sortira sur Nintendo Switch le 26 septembre. Il est possible de précommander le jeu chez Amazon.