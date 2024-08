SFR augmente le débit fibre à 1 Gb/s en upload sur ses offres les moins chères

Il y a une amélioration au niveau des offres fibre de SFR avec une hausse de débit en upload (envoi). Cela concerne les offres Starter et Power, à savoir les moins chères.

L’offre SFR Fibre Starter propose désormais un débit d’upload de 1 Gb/s, contre 700 Mb/s auparavant. Le gain de 300 Mb/s peut être intéressant selon votre usage, comme le fait d’envoyer de gros fichiers sur des services de stockages en ligne ou des vidéos sur des plateformes comme YouTube. Ce processus prendra désormais moins de temps. Mais pour ce qui est du débit en download (descendant), on reste à 1 Gb/s.

Pour l’offre SFR Fibre Power, l’histoire se répète : on passe de 700 Mb/s à 1 Gb/s en upload. Par contre, le débit en download reste à 2 Gb/s.

« Cette augmentation représente une avancée significative pour les utilisateurs cherchant à tirer le meilleur parti de leur connexion Internet, notamment pour les usages intensifs et simultanés », a indiqué SFR à Alloforfait. La hausse est de 43%.

Le débit augmente donc, mais les prix ne bougent pas. L’offre SFR Fibre Starter coûte 29,99€/mois et propose les appels en illimité, 160 chaînes TV et bien sûr Internet (avec une box Wi-Fi 5). De son côté, l’offre SFR Fibre Power coûte 36,99€/mois avec comme différences de proposer 200 chaînes TV, une box Wi-Fi 6 et un répéteur qui lui aussi est Wi-Fi 6. Les abonnements sont disponibles sur le site de SFR.