Plaud NotePin : un nouveau concurrent à l’AI Pin… et un nouvel échec à l’horizon ?

C’est peu dire que les gadgets d’IA n’ont pas vraiment la cote : le Rabbit R1 et le AI Pin sont de monumentaux échecs, tant sur le plan commercial qu’en termes de réception du public et des testeurs, qui ont joyeusement étrillé ces appareils jugés inutiles (et presqu’inutilisables). Le Plaud NotePin rentre dans l’arène, avec peut-être de meilleurs arguments, les fonctions avancées étant plus spécialisées que celles d’une IA-chatbot plus généraliste. Le NotePin se présente en effet comme un nouvel appareil de prise de notes qui se concentre sur l’enregistrement et la transcription automatique des conversations, ce qui pourrait le rendre utile pour les étudiants et les professionnels qui assistent fréquemment à des réunions. L’appareil intègre également des fonctionnalités d’IA (via le LLM maison Plaud.AI), lui permettant de transcrire et de traduire 59 langues, d’identifier les intervenants, d’organiser les conversations dans un format de type script et de fournir des résumés générés par l’IA accessibles via une interface de chat. Pas si mal si tout fonctionne sans accrocs.

Outre son aspect « pratico-pratique », son design sympa et la possibilité de le porter autour du cou ou au poignet (via un bracelet dédié), le NotePin nécessite aussi un abonnement annuel de 80 dollars dès lors que l’on désire enregistrer plus de 300 minutes d’audio par mois. Plaud a des projets ambitieux à long terme pour utiliser les enregistrements vocaux afin de créer un « jumeau numérique » des utilisateurs, mais l’on se doute que cette projection prendra encore des années à se concrétiser. De plus, si tant est que l’appareil fonctionne exactement comme annoncé, sa nécessité reste sujette à caution étant donné que la plupart des gens possèdent déjà des smartphones capables d’effectuer des tâches similaires. Le Plaud NotePin est disponible en précommande aux Etats-Unis au prix de 170 dollars.